La crise économique pousse des citoyens à franchir la ligne rouge: les vols sont en hausse dans les supermarchés, mais les contrôles aussi!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La crise économique pousse des citoyens à franchir la ligne rouge et à commettre des vols dans les magasins. Ainsi, chez Carrefour, on explique que les vols sont plus fréquents, perpétrés par « des voleurs professionnels qui agissent pour revendre ensuite la marchandise dérobée ».

Chez Colruyt, ce sont plutôt les vols alimentaires qui sont en hausse, principalement dans la seconde moitié du mois. Dans les autres enseignes, on dit ne pas avoir constaté d’augmentation particulière des vols à l’étalage. Mais le sujet est plutôt « touchy », certaines enseignes ayant peur de donner de mauvaises idées à des clients…