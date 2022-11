La bière liégeoise «Tripick 7º» médaillée d’or au Brussels Beer Challenge 2022!

L’annonce a eu lieu lundi, lors de la cérémonie de remise des prix du Brussels Beer Challenge 2022 organisée au salon Horeca Expo de Gand : la « Tripick 7º » est élue grande gagnante de sa catégorie remportant ainsi une médaille d’or. Composée de 4 malts et de 3 houblons sélectionnés avec soin, la Tripick 7º à la jolie robe ambrée, aux arômes riches et aux subtiles notes de caramel, a su conquérir le cœur et les papilles du jury de ce concours international qui célébrait cette année son 11e anniversaire. Une fierté pour la brasserie Tripick - Tripick

Dédiée à soutenir la culture de la bière et à permettre le développement d’une plateforme de rencontre et de promotion entre brasseurs internationaux, cette compétition annuelle accueille en moyenne 1.800 bières de tout horizon confondu. Celles-ci sont réparties en 8 catégories majeures selon leur origine, leur typicité et leur style, et dégustées par un panel de 85 amateurs de bières internationalement reconnus. Au terme du processus de dégustation qui s’étale sur 3 journées, 3 bières par catégorie se voient attribuer un prix allant de la médaille de bronze à la prestigieuse médaille d’or, celle-là même obtenue par la Tripick 7º.

C’est avec une fierté non dissimulée que la récompense a été accueillie par les équipes de la marque liégeoise qui pourra dorénavant utiliser cette médaille comme gage de qualité et outil de commercialisation.

« Véritable consécration » « La Tripick 7º est la cinquième arrivée dans notre gamme. Elle a été mûrement pensée pour offrir au marché une bière ambrée aux arômes spécifiques et uniques. Outre le fait que ce prix représente une véritable consécration pour le travail d’élaboration de cette bière d’exception, c’est aussi une magnifique opportunité de faire connaître et consommer notre produit. Car c’est aussi à cela que sert le Brussels Beer Challenge : permettre au consommateur de se diriger vers une bière qui tiendra ses promesses en matière de qualité et de saveurs », se réjouit Frédéric Ambroise, co-fondateur et brasseur expérimenté à l’origine des produits de la gamme Tripick. Tripick