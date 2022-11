Portugal – Ghana: malgré leur domination, les Portugais ne parviennent pas à trouver la faille (direct, 0-0)

Le Portugal de Cristiano Ronaldo entame son Mondial ce jeudi face au Ghana. Titulaire à la pointe de l’attaque, Ronaldo peut devenir le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à inscrire au moins un but lors de cinq éditions différentes du tournoi planétaire, après avoir inscrit un but en 2006, un en 2010, un en 2014 et quatre en 2018.

Derrière Ronaldo, le sélectionneur Fernando Santos a préféré l’ailier de l’Atlético Madrid Joao Felix, se passant des services de Leao pour le début de la rencontre. En défense, Pepe est insuffisamment remis d’une blessure au genou gauche et est remplacé par Danilo, défenseur central du Paris SG. Enfin Raphaël Guerreiro a été préféré à un autre joueur du Paris SG, Nuno Mendes, resté aux soins en début de semaine.

Du côté du Ghana, André Ayew sera le capitaine, formant avec Inaki Williams le duo d’attaquants face au Portugal.

Les compositions :

Portugal : Costa – Cancelo, Danilo, Dias, Guerreiro – Neves, Otavio – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix – Ronaldo (cap.)

Ghana : Ati-Zigi – Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman – Abdul Samed, Partey – Kudus – A. Ayew (cap.), Williams