«Je sais déjà qui va gagner»: un des finalistes de la «Star Academy» est persuadé de connaître l’identité du gagnant de la saison

Une des finalistes a déjà sa petite idée. « Je ne redoute personne mais je sais déjà qui va gagner. Je me suis préparée mentalement à ce que Nikos Aliagas ne cite pas mon nom le soir de la finale », a expliqué Léa à Télé-Loisirs. Et de poursuivre : « Tout ce qui m’arrive jusqu’à présent est un gros choc et je suis très reconnaissante, notamment vis-à-vis du public. Pour autant, l’idée de ne pas remporter la Star Ac’ ne me fait pas peur car j’ai déjà tout gagné en atteignant l’ultime étape. »