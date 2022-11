Futsal - Forest se rend chez le leader de D3C

En même temps que le derby entre Koekelberg et Bouraza, Jette se rendra à Anvers pour reprendre sa marche en avant contre le Futsal Project Antwerpen et confirmer sa place de premier club bruxellois après avoir subi une grosse défaite à Morlanwelz la semaine dernière.

Face à des Anversois qui jouent le maintien, il faudra se montrer attentif mais Jette est au-dessus sur papier. Quant au Futsal Team Elite Berchem, il se rendra aussi à Anvers mais pour jouer contre le Futsal Team Academy Antwerpen. Après leur nul de prestige contre Hoboken, il s’agira pour les Berchemois de confirmer cette belle performance face à une équipe prenable.

En D3C, le Redstar Forest jouera son match le plus important de ce début de saison à Brunehaut, actuel leader de la division. En cas de défaite, les Forestois pourraient déjà dire adieu au titre tandis que Peterbos Anderlecht et Brussels Molenbeek se retrouveront pour un derby surchauffé tout comme Ares United et Anderlecht United.

En D3D, le match au sommet de cette journée opposera le Futsal Project Brussels à Rebecq. Le gagnant prendra l’avantage sur son adversaire du soir et de son côté, le Futsal Koekelberg croisera les doigts pour un match nul. Enfin en D3E, Mini83 se rendra au Futsal Club Bruxelles afin de rester au contact du Futsal NOH.

À la Ligue enfin, Benfica Auderghem ira chez le leader flemallois alors que Espoirs Molenbeek se rendra à Liège. Au menu également : la réception de Grace Hollogne pour Picardie Evere mais surtout le derby entre Futsal Bxl et Mini83. Anneessens quant à lui se rendra à Lebbeke.