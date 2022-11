Campagne Ruban blanc: la province de luxembourg à nouveau unie contre les violences faites aux femmes

En Province de Luxembourg aussi, les violences faites aux femmes et les violences conjugales en particulier sont un fléau. « Les actions évoluent au fur et à mesure du temps, on essaie de faire des actions chocs pour que les gens réagissent plus », décrit le député provincial Stephan De Mul, qui cette année encore, présente la campagne ruban blanc dans la province. Le bilan vis-à-vis des violences conjugales, reste alarmant. « Malheureusement on voit que le phénomène ne diminue pas vraiment, donc il est important de rappeler la problématique et la gravité de ces actes chaque année », déplore le député provincial.

« Quelque chose de fort ancré dans la société » Effectivement, les chiffres ne sont pas rassurants. La zone de Police de Gaume, dans un communiqué, a tenu à donner quelques chiffres. « Dans le cadre des violences intrafamiliales, sur l’année 2021, 206 PV ont été rédigés, contre 194 en 2020. Il arrive régulièrement qu’une même situation implique plusieurs types de violences : sexuelle, physique, économique et/ou psychologique », peut-on lire dans le communiqué.

La campagne cette année se veut être la plus large possible et beaucoup d’actions sont prévues aux quatre coins de la province. Au quotidien, des affiches de sensibilisation seront aussi exposées dans les bus TEC et dans les 44 communes.

L’objectif depuis des années n’a pas changé : faire évoluer les mentalités. Mais selon Stephan De Mul, ce n’est pas chose simple. « On espère que ça puisse percuter auprès des plus jeunes. Mais cela reste une question d’éducation, il faut que le message tombe de plus en plus tôt chez les jeunes. Il faut qu’ils comprennent la gravité des gestes qu’ils ne reproduiront pas. Malheureusement, c’est quelque chose de fort ancré dans la société. »