Sans locaux fixes, l’ASBL «Vedrin s’anime» s’installe dans la salle Saint-Eloi à Vedrin

L’arrivée de l’ASBL vient donc combler le départ des Castors de Vedrin et rejoint parmi les occupants de la salle les ASBL « Marche Saint-Eloi » et « Vélo Club Vedrin ». La signature a eu lieu le 21 novembre dernier et concerne un prêt à usage précaire qui a été signé entre les trois ASBL et la Ville de Namur.

Cette nouvelle représente un vrai soulagement pour l’ASBL, qui ne disposait pas de locaux bien à elle et occupait partiellement la salle Parmentier. « Depuis peu, l’association, en pleine expansion, était à la recherche d’un site pérenne afin d’offrir des occasions de rencontres conviviales et diverses, récréatives, culturelles, sportives, gourmandes en faisant partager nos ressources villageoises », explique l’échevin namurois du Patrimoine et de la Gestion interne, Tanguy Auspert. « Dès lors, le départ des « Castors » représentait une opportunité que la Ville de Namur n’a pas manquée, au profit des Vedrinoises et Vedrinois. »