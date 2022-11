Le petit-déjeuner Oxfam a fait son retour dans la cité des Géants

Comme l’a souligné un des responsables, Nathalie De Ridder : « Il est vrai que ce dimanche, nous avons effectué notre retour en présentiel bien que des personnes ont commandé le petit-déjeuner à emporter. C’est dans la bonne humeur que nous avons fêter le grand retour du traditionnel petit-déjeuner Oxfam! Pour partager en toute convivialité de savoureux produits équitables, bios, locaux, en solidarité avec les producteurs et artisans d’ici et d’ailleurs. Les participants ont pu acheter des bons de réduction à valoir sur leurs prochains achats chez Oxfam. Chaque année, une partie des bénéfices de cette opération contribue au financement du projet d’un de nos partenaires d’artisanat équitable. L’objectif est soutenir le renforcement de leurs capacités, via la mise en place d’améliorations sur le plan matériel, technique, organisationnel, éducatif ou politique. Cette année, c'est Selyn qui a été sélectionné, pour un projet et une campagne visant la fin de la précarité menstruelle pour les femmes vivant dans les zones rurales défavorisées du Sri Lanka ».

