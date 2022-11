Plus de 7.200 p.-v. en 2022 pour le stationnement illicite sur les places réservées à la recharge des voitures électriques

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il existe de plus en plus, en voirie, des places de stationnement réservées à la recharge des voitures électriques. Si ces places doivent permettre aux propriétaires de véhicules électriques de pouvoir recharger leur voiture, ces places font l’objet de stationnement sauvage par d’autres automobilistes. Et ces voitures en infraction peuvent faire l’objet d’une redevance de 50 euros pour stationnement illicite.