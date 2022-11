Les livraisons du site de distribution Coca-Cola à Chaudfontaine vont être assurées par des camions électriques

Coca-Cola décide de se mettre à la mode de l’électrique. La marque a annoncé que les livraisons en Belgique seront assurées par trente camions électriques. Les 4 premiers camions Renault Trucks (E-tech D et D Wide) vont rouler dès aujourd’hui dans la région d’Anvers, et d’autres camions vont venir s’ajouter dans les prochains mois pour les autres sites de production et de distribution à Gand et Chaudfontaine en Belgique.

Coca-Cola

« La plupart de nos livraisons se font à une échelle très locale, dans des supermarchés et entreprises à proximité de nos sites, avec des itinéraires de 150 km par jour en moyenne », explique An Vermeulen « Nous pouvons donc parfaitement effectuer la transition vers des véhicules électriques, ce qui représente un investissement total d’environ 7 millions d’euros. Nous souhaitons ainsi continuer à organiser nos activités à long terme et de manière durable au niveau local en Belgique. »