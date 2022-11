Ecolo distribue des plants d’arbustes fruitiers ce week-end à Huy-Waremme: voici où se les procurer!

« Planter un arbre en hiver pour en récolter les fruits à la belle saison, c’est bien sûr une manière de renouer avec le cycle de la nature. Mais c’est aussi un geste symbolique en faveur d’une alimentation saine et responsable et des circuits-courts », rappelle Ecolo Huy-Waremme dans un communiqué.

Lancée en 2003 et reprise en continu depuis 2009, l’action petits fruitiers est devenue une tradition chez Ecolo. Cette année, ce sont 21.000 plants d’arbustes fruitiers qui seront distribués par 115 groupes locaux en Wallonie et à Bruxelles.

Reprendre le contrôle de nos assiettes

« De nombreux aliments arrivent dans nos assiettes après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Ce système mondialisé rend difficile le contrôle de toutes les étapes de la chaîne. Des aliments pas toujours de qualité, des risques pour la santé, une délocalisation de l’emploi, un impact accru sur l’environnement… Autant de conséquences d’un mode de production qui vise le profit avant tout ! Face à cela, Ecolo soutient à tous les niveaux de pouvoir le développement des circuits-courts. Un circuit court, c’est un mode de production et de commercialisation de l’alimentation qui vise à rapprocher le producteur du consommateur. Du champ à l’assiette, de l’étable à la table… Un chemin plus direct avec des plus-values multiples pour l’économie locale, la qualité de l’alimentation et l’environnement », indique Ecolo.