Crise de l’énergie: les pays partisans du plafonnement du gaz ne jugent pas loyale la proposition sur la table, «c’est une plaisanterie! Il fait -10 degrés chez nous»

Ce dispositif consisterait à plafonner pour un an les prix des contrats mensuels sur le marché gazier de référence (le TTF néerlandais) dès qu’ils dépassent 275 euros/MWh pendant deux semaines consécutives - entre autres conditions-, ce qui ne s’est jamais produit, même au plus fort de la flambée des cours en août dernier.

«À ce niveau, ce n’est pas un plafond! Ces prix menacent les ménages et entreprises, nous avons perdu trop de temps sans résultats», a fulminé le ministre grec Konstantinos Skrekas, estimant que tout accord sur des mesures de solidarité entre États membres et d’achats communs de gaz - les deux autres textes sur la table - serait conditionné à un plafonnement effectif des prix.

La ministre belge Tinne Van der Straeten a souligné que la proposition de la Commission était «insuffisante» à ses yeux. «Nous sommes en faveur d’un mécanisme qui peut intervenir lorsque le prix est effectivement trop élevé. Ce qui est maintenant devant nous n’offre aucune garantie qu’il fonctionnera en pratique», selon elle.

À la Chambre, le Premier ministre Alexander De Croo est allé plus loin. Affirmant que les chefs d’État et de gouvernement s’étaient accordés pour demander à la Commission d’élaborer un mécanisme qui ait un effet dissuasif «crédible», il a déclaré que la proposition sur la table ne constituait «pas une mise en œuvre loyale de l’accord intervenu au Conseil».

«Nous avons reçu des instructions très claires sur la nécessité d’éviter les effets indésirables, et c’est ce que nous avons fait», se défend la commissaire européenne à l’Énergie, Kadri Simson. Les Pays-Bas et l’Allemagne restent très rétifs à une limitation des prix du gaz, craignant que les méthaniers mettent le cap sur l’Asie pour aller vendre leur gaz au plus offrant, et de se retrouver ainsi face à une pénurie d’approvisionnement.

La France et le Luxembourg adoptent des positions moins tranchées. Considérant que le plafonnement proposé est «insuffisant» et «certainement pas une réponse à l’envolée des prix» qui menace l’industrie européenne, la ministre française Agnès Pannier-Runacher avait toutefois appelé à approuver les deux autres textes. «Il faut avancer là où on peut», avait-elle plaidé.

«Ne nous laissons pas distraire par ces histoires de plafonnement, ce n’est pas ça qui va changer les choses!», a pour sa part exhorté son homologue luxembourgeois Claude Turmes, jugeant que les achats communs de gaz auprès de partenaires «fiables» de l’UE et l’accélération des renouvelables avaient au contraire la capacité de modifier «les fondamentaux» du marché.

Le président de la réunion, le ministre tchèque Jozef Sikela, avait prévenu en début de journée que les divergences étaient encore trop profondes pour parvenir à un accord dès ce jeudi.

En l’absence d’accord sur le «mécanisme de correction des prix», les deux autres textes n’ont donc pas reçu d’accord formel, même s’ils ne suscitent plus d’opposition.