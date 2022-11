«Lady Gaga, A star is born»: qui se cache vraiment derrière le masque de Lady Gaga?

Après la diffusion du film « A star is born », TMC présente un documentaire très fouillé sur la chanteuse et actrice qui bat tous les records. Aujourd’hui star incontestée de la musique, avec 230millions de disques vendus, et icône du cinéma grâce au film « A star is born » ou à son rôle dans « House of Gucci », Lady Gaga s’est imposée, en moins de quinze ans, comme l’une des femmes les plus influentes au monde.

Et si celle qui s’appelle en réalité Stefani Germanotta rêve depuis son enfance de toucher les étoiles, elle a dû se battre et surmonter de nombreuses humiliations, comme le harcèlement scolaire, pour arriver au sommet. Porter des tenues plus extravagantes les unes que les autres : une manière de se cacher, certes, mais aussi d’attirer l’attention. Son premier album n’a pas vraiment décollé, mais elle s’est inspirée de son titre, « The Fame », jouant la star à outrance. De la dérision qui a porté ses fruits, faisant de chacune de ses sorties des buzz… ou des bad buzz. On se souviendra encore longtemps de la robe en vraie viande portée lors des MTV Awards 2010 !