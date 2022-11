Les meurtriers présumés de Tarzan bientôt devant la cour d’assises d’Arlon

La date du 9 septembre 2020 est gravée dans la tête des habitants de Bomal. Ce jour-là, on découvrait le corps d’Antoine Marchal. Un homme sans histoire et que tout le monde surnommait affectueusement « Tarzan ». L’enquête avance très vite et trois suspects sont vite privés de liberté. Parmi ceux-ci, on retrouve une certaine Mélissa Sauvage. Elle n’est autre que la propre fille de la victime. Les deux autres accusés sont deux amis proches de la jeune fille : Renaud et Fabrice. Le trio comparaîtra dès le 9 mars à la cour d’assises d’Arlon. À cette date le jury sera constitué. Les débats commenceront dès le 13 mars. Mélissa Sauvage a choisi d’être assistée de Mes Dimitri De Coster et Loïc Richard.

Rappel des faits

Est-ce une bagarre qui aurait mal tourné ? Est-ce un meurtre ? Il y a encore beaucoup de doutes et d’enjeux durant ces débats qui pourraient durer plusieurs semaines. Depuis les murs de la prison de Lantin, Mélissa Sauvage avait choisi de se confier à nous. « Mon père et moi, on a eu une longue période où on ne s’est plus parlé. De ma petite enfance jusqu’à l’âge de 12 ans, j’ai été victime de ses attouchements. À deux reprises, j’en ai parlé à ma maman. À l’âge de 12 ans, il a tenté de me violer. J’ai porté plainte. J’ai été marquée, car à l’époque j’avais dû être examinée par un médecin légiste. Après cela, on n’a plus eu de contacts pendant de longues années. »