Aiseau-Presles met en vente trois terrains à bâtir: la Commune espère en retirer 1,8 million d’euros qui serviront de bas de laine

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette opération devrait donner un peu d’oxygène à la Commune. « Les taux d’intérêt remontent depuis quelque temps. Plutôt que d’emprunter, nous nous constituerons ainsi un bas de laine que nous utiliserons dans les budgets de 2023 et 2024 pour développer certains projets », indique Dominique Grenier, l’échevin PS en charge des Finances et de l’Aménagement du Territoire. Voilà qui explique le pourquoi et le timing de l’opération.

Du côté du Puits St-Henry - DR (Immoweb).

Le premier terrain, le plus vaste aussi et de loin, se situe à Aiseau-Presles, du côté du Puits Saint-Henry. Il se déploie sur 2,66 hectares entre les rues Isolée, Henri Rousselle et de la Respe. « Les terres ont été assainies dans le cadre d’un SAR. Grâce aux subsides wallons que nous avons obtenus, cette opération n’a pratiquement rien coûté à la commune. Ce qui nous l’espérons nous permettra de dégager une plus-value », indique Dominique Grenier.