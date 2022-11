Exportation de matériel nucléaire vers le Royaume-Uni: le contrat avec la FN est «toujours en cours de négociation», assure le ministre Willy Borsus

Selon le site d’informations Business AM, les commandes liées à ce contrat auraient été bloquées après que le gouvernement belge eut recalé, le 9 novembre dernier, l’exportation de matériel nucléaire, fabriqué en Flandre et destiné à l’armée britannique. Une source anonyme citée par LN 24 pointait alors du doigt les écologistes qui se seraient opposés à cette livraison et mettait en garde contre les conséquences d’un refus qui pourrait se répercuter sur la FN Herstal.

« Le contrat en question est toujours en cours de négociation », a toutefois affirmé jeudi le ministre Borsus tandis qu’au fédéral, le Premier ministre Alexander De Croo assurait que le gouvernement n’a pas encore pris de décision sur l’exportation de matériel d’entretien nucléaire vers le Royaume-Uni.