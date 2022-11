Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Son nom restera éternellement inscrit sur ce ballon qui fouette les filets d’Eiji Kawashima et permet aux Diables de s’ouvrir les portes du paradis, après avoir côtoyé l’enfer. Le but libérateur de Nacer Chadli, qui engendra des propos cathartiques pas seulement en Philippe Albert, fut d’ailleurs élu « but de l’année 2018 » par les supporters belges.

Quatre ans après cet éclair dans la folle nuit de Rostov (succès 3-2 en 8es de finale alors que le Japon menait 0-2), l’élégant médian belgo-marocain n’est toutefois pas de l’aventure dans le golfe Persique. S’il est tenu en haute estime par Roberto Martinez, il n’a en effet pas présenté les garanties suffisantes – physiques surtout- pour prétendre à une place dans les vingt-six.

de videos

Dimanche, le duel entre les Diables et les Lions de l’Atlas lui laissera forcément un petit goût âcre en bouche, « j’aurais évidemment voulu vivre ce moment de l’intérieur », admettait-il, dans un petit sourire déçu, au milieu d’ex-Diables réunis il y a quelques jours à Durbuy, pour la bonne cause, par Mbo Mpenza.

Nacer, vous avez cru jusqu’au bout à une sélection pour le Mondial ?

Un footballeur, un sportif de haut niveau est toujours animé par une ambition qui donne du sens à ses efforts quotidiens mais grosso modo, je m’attendais à ne pas en être. Ce n’est pas une grosse déception pour moi, je suis lucide et serai évidemment le premier supporter des Diables. En retrouvant la compétition belge sous le maillot de Westerlo, j’entretenais certes un petit espoir de sélection mais il faut être cohérent : ces dix-huit derniers mois, à Istanbul (NDLR : Basaksehir, club qui l’a prêté en Campine), j’ai connu pas mal de pépins physiques, c’était compliqué.