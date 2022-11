Le journaliste Franz-Olivier Giesbert et l’ex-ministre français Hubert Vedrine invités de l’Alliance française à Liège

L’Alliance française de Liège, une association qui promeut la langue française et les relations entre Liège et la France, va recevoir coup sur coup dans la grande salle du Théâtre de Liège deux noms prestigieux de la scène politico-médiatique française.

Ce lundi 28 novembre à 18 heures : Franz-Olivier Giesbert . Né aux États-Unis, ce journaliste, biographe, présentateur de télévision et écrivain a été directeur de rédaction du Nouvel Observateur, puis du Point. Il a également œuvré au Figaro et au Figaro littéraire dont il a assuré le redressement.

On le retrouve aussi sur FR2, FR3 (Le Monde d’après), FR5 (C dans l’air). Auteur de nombreux ouvrages historiques et biographiques, il a entrepris de raconter « Histoire intime de la Vº République » dont il nous présentera le second tome.

L’ex-ministre des affaires étrangères français Hubert Vedrine. - S.P.

Et le lundi 5 décembre à 18 heures, ce sera au tour d’H ubert Vedrine. Secrétaire général de l’Élysée sous Mitterrand, il devint ministre des Affaires étrangères du temps de la cohabitation du gouvernement Jospin et du Président Chirac.

Unanimement apprécié à gauche comme à droite, il assure ensuite diverses responsabilités au niveau international, chargé de missions tant par les présidents français que par des organisations internationales.

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, il est reconnu et écouté comme expert de la géopolitique en France et à l’International. Il dialoguera sur « l’Europe, cohésion ou péril ? », avec André Boussin, ancien cadre des éditions Gallimard.