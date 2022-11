Standard: Ziani, Kuavita et Paulo Da Silva iront en stage

Quels joueurs feront partie du groupe que Ronny Deila emmènera du 29 novembre au 9 décembre à Marbella et avec qui il commencera, dans le sud de l’Espagne, la préparation à la deuxième moitié de saison ? S’il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises dans une sélection qui devrait rassembler 28 noms, le fait que la trêve imposée par la Coupe du monde au Qatar ne s’applique pas à la Challenger Pro League aurait pu inciter le Standard à briser une vieille habitude, celle qui veut que depuis de très nombreuses saisons, le club liégeois convie quelques jeunes auquel il tient et sur lesquels il mise à participer à un stage de l’équipe première. Il n’en sera rien. Si un match de la deuxième équipe est programmé durant le stage à Marbella (le 2 décembre face au Lierse), trois jeunes émargeant au noyau du SL16 FC accompagneront la délégation dans le sud de l’Espagne. D’abord l’ailier gauche Ilyes Ziani (19 ans), que l’Union a prêté pour une saison au Standard et que Ronny Deila veut voir à l’œuvre pendant dix jours avant de décider, ou non, de lever l’option d’achat. Vif, déroutant, il est, avec cinq réalisations, le meilleur buteur de l’équipe B. Ensuite le médian Leandre Kuavita (18), un véritable box-to-box doté d’un profil très intéressant au sein de l’équipe dirigée par Joseph Laumann, qui avait démarré le championnat sur les chapeaux de roue en inscrivant 3 buts lors des trois premiers matches avant d’un peu rentrer dans le rang. Enfin, l’arrière gauche Thiago Paulo Da Silva (18), dont Fergal Harkin, le directeur sportif du Standard, apprécie les qualités athlétiques. Arrivé du RFC Seraing en 2016, celui qui n’est autre que le cousin de Junior Edmilson a prolongé en septembre dernier son contrat avec le club liégeois.

Dans le sens inverse, et notamment pour ne pas trop déforcer son équipe B, trois ou quatre joueurs du noyau A devraient rester à Liège plutôt que de se rendre à Marbella. Des éléments qui, considérés comme troisième choix à leur poste respectif, ont sans plus besoin de jouer l’un ou l’autre match que d’enchaîner les séances d’entraînement. Ce devrait être le cas d’Alexandro Calut, John Nekadio, Abdoul Fessal Tapsoba et Lucas Noubi.