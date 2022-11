Le Parlement européen tacle le Traité sur la Charte de l’Energie modernisé et demande un retrait coordonné

La résolution approuvée jeudi n’a qu’une portée symbolique. Les eurodéputés y estiment que la version modernisée du TCE «n’est pas en phase avec l’accord de Paris» et est insuffisante sur plusieurs points, comme la nécessité selon eux d’abandonner complètement les clauses de règlement des différends entre investisseurs et États, ces clauses qui permettent aux investisseurs d’attaquer un État devant un tribunal d’arbitrage.

Récemment, les États membres de l’UE n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord sur une position commune à propos de cette révision du traité, et le vote pour approuver ou non la modernisation, prévu le 22 novembre avec toutes les parties contractantes au TCE, a été reporté.

Parallèlement, «ni l’Union, ni ses États membres, ne peuvent rester parties à l’actuel TCE», estime le Parlement. Il se prononce donc en faveur d’un retrait coordonné des États européens du Traité, associé à un accord le plus large possible pour neutraliser la clause d’extinction (de 20 ans). Préparer un tel retrait est «la meilleure option pour l’Union afin d’assurer la sécurité juridique et d’empêcher le TCE de compromettre davantage les ambitions de l’Union en matière de climat et de sécurité énergétique».