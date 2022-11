Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes célébrée le 25 novembre, Rajae Maouane (coprésidente d’Ecolo) et Margaux De Ré (députée bruxelloise Ecolo) se sont rendues au Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales situé dans le centre de Bruxelles. Cette ASBL bruxelloise existe depuis 45 ans et propose un accompagnement spécialisé à toute personne concernée par les violences conjugales et/ou intrafamiliales (femmes majoritairement) venant de tous les milieux sociaux, culturels, professionnels, religieux, ethniques et philosophiques.