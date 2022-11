Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« C’est un peu la folie pour le moment ». Celui que nous appellerons Didier (prénom d’emprunt) passe ses soirées au téléphone avec de futurs clients. Depuis plusieurs mois maintenant, il propose des IPTV aux particuliers, et peut en écouler jusqu’à une dizaine par mois selon la demande. « J’en ai toujours un de disponible et si besoin, je peux me réapprovisionner dans les 3 jours environ. Je ne fonctionne que par le bouche-à-oreille, avec d’anciens clients qui en parlent à leurs amis et leur famille et nous mettent ensuite en contact ». Car Didier sait qu’il risque gros car ce qu’il fait est illégal.