Le «Gin de l’Abbaye», le petit nouveau de la distillerie binchoise Plus Oultre aux notes de poire et de framboise: «Nous avons voulu créer quelque chose d’original»

Après le succès du gin de Binche, de la Bonespéreuse ou encore de la vodka de Bintje, la Plus Oultre Distillery binchoise de Jérôme Urbain lance un tout nouveau produit : le Gin de l’Abbaye ! Un breuvage au teint rosé et aux notes de poire et de framboise qui se veut intéressant.

« L’idée de départ, c’est la filiation avec la Bonespéreuse ; de créer un deuxième produit labélisé « Abbaye de Bonne Espérance » qui puisse apporter de l’argent dans les caisses dédiées à l’entretien du bâtiment », explique Jérôme Urbain, le propriétaire de Plus Oultre Distillery. « En même temps, nous avons voulu créer quelque chose d’original parce qu’aujourd’hui toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y a des gins qui sortent contrairement à il y a 5 ou 6 ans quand on s’est lancé avec le Gin de Binche. Nous avons donc pris le temps de développer une recette particulière ».