Brèves omnisports: un match de basket ce vendredi soir en R2B Hommes pour Belgrade B

Basket – R2B Hommes

Belgrade B – Woluwe B (Ve. 21h)

Woluwe a entamé la saison par huit victoires consécutives mais reste sur deux défaites, dont la dernière en date face à Natoye (79-86). Le cinq de base repose sur des joueurs qui évoluent également en D3. De Vreught et Mattelet sont rapides et percutants alors que les pivots De Walque, Dewit et Tesch sont très costauds. Belgrade, qui compte quatre succès pour cinq défaites, s’alignera avec Davreux et Hucorne mais Cerquarelli fera l’impasse.

Escrime

Circuit national à Gembloux

Les meilleurs sabreurs et fleurettistes U17 et seniors se retrouveront ce week-end à Chapelle-Dieu pour une manche du circuit national organisée par le club local des 3 Armes. Samedi, la journée verra également une compétition pour les U11, U13 et U15 au sabre dans le cadre du circuit des jeunes lames.