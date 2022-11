Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi sur le coup de 16h42, il fallait 4 minutes et 12 secondes de plus pour couvrir les 27 kilomètres sur l’E42 entre Houdeng (La Louvière) et Heppignies (Charleroi). De plus en plus d’automobilistes se désespèrent à cause des bouchons. « Nous sommes revenus au volume de circulation que nous connaissions avant la pandémie de Covid. Comme le réseau routier est quasiment saturé désormais, les bouchons sont assurés dès qu’il y a le moindre pépin comme un chantier ou un accident. Liège, Charleroi, Mons… je sais qu’un véhicule en panne sur une bande à ces endroits-là entraînera automatiquement dix kilomètres de files et vingt minutes perdues pour les usagers, comme pour rien », explique Caroline Pourtois, directrice de Perex, le centre qui gère les fluctuations du trafic sur l’ensemble de la Wallonie.

Il suffit de regarder la carte du site web trafiroutes pour constater que le rouge vif domine sur les axes routiers de la dorsale wallonne aux heures de pointe du matin et du soir. « Toutes routes de pénétration vers les grandes agglomérations sont concernées, notamment Tournai, Waterloo et Namur. Mais les villes les plus touchées sont Mons, Charleroi et Liège car le trafic y est particulièrement dense. L’autoroute à Mons accueille le passage de transit qui vient de France à destination de Bruxelles et des ports, ou de l’Allemagne via l’E42. Sur l’A54, il y a aussi des files car elle est utilisée à son maximum », indique la responsable de Perex.