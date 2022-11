L’école communale de Geer inaugure ses nouveaux modules: «Ce n’est plus une cour, c’est une plaine de jeux!»

Quand on l’interroge, le directeur de l’école communale de Geer, Sébastien Bleus, a du mal à contenir son enthousiasme. « Ils sont flambant neufs et désormais opérationnels », nous apprend-il fièrement. Depuis mercredi, la cour avant de l’établissement est équipée de nouveaux modules qui semblent faire le bonheur des plus petits élèves… mais aussi des plus grands. D.R.

Les élèves ont choisi « On avait peur que ça ne plaise qu’aux plus petites classes mais on a été agréablement surpris. Même les 6e primaires étaient impatients d’essayer les nouvelles infrastructures. J’ai entendu l’un d’entre eux scander que ce n’était plus une cour, que c’était devenu une plaine de jeux. C’est une pleine réussite », ajoute-t-il.

Les deux jeux à bascule. - D.R.

Le nouvel espace récréatif, composé de plusieurs modules éparpillés, était fortement attendu par les élèves. « Quand je suis devenu directeur, nous avons discuté avec les enseignants et le conseil des délégués des projets qu’ils souhaitaient mettre en place. Les enfants avaient une folle envie d’améliorer l’état de leur cour de récréation, peu divertissante. Nous avons donc fait appel à plusieurs sociétés et fait un choix en fonction des envies et besoins. » 28.000 euros Avec un budget total de 28.000 euros, le projet est composé d’un module principal, de deux jeux à bascule et d’un mur d’escalade sur la façade de l’école. Il a partiellement été financé grâce à l’association des parents d’élèves de l’école. « Ils ont offert 1.000 euros et nous avons également récolté de l’argent en organisant des kermesses et des soupers. Ce sont les dalles qui coûtent cher », précise le directeur. Le module de jeux principal. - D.R.