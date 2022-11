Budget participatif: voici tous les projets montois retenus pour cette année 2022

Treize dossiers ont finalement été retenus et seront financés. Les voici :

Des jardins collectifs, des balades thématiques, des projets d’insertion et d’échange, la réhabilitation de lieux de vie… 25 dossiers, émanant de collectifs citoyens, étaient en lice cette année ! Le public a pu voter jusqu’au 15 octobre dernier. Les projets ont également été présentés à un jury.

Il s’agit de créer un abri afin de couvrir l’agora et de récupérer l’eau de pluie via un système de récolte. Cela permettra d’alimenter le jardin.

2/ Un atelier mobile de réparation de vélos : 18.000 euros

L’idée est de créer un atelier participatif itinérant de réparation de vélos. Il sera installé sur une remorque attelée à un vélo à assistance.

3/ Un jardin qui prend soin de vous : 16.017 euros

Ce projet a pour mission d’améliorer la santé via le jardin : création et animation de jardins thérapeutiques ou de jardins à vocation sociale.

4/ Une grainothèque : 8.500 euros

Le but est de développer la pérennité des semences locales en mettant en route un système de récolte de graines auprès des citoyens.

5/ Le tour du Mons : 11.098 euros

Objectif : tracer et baliser un chemin de randonnée pour parcourir la région de Mons. Il sera accessible à tous, et ponctué de diverses animations.

6/ Réhabilitation de la rue du Mont du Parc : 30.000 euros

Réhabilitation de la ruelle en espace vert, accessible aux piétons, un espace reposant, alliant art et verdure.

7/ Un espace triton crêté : 6.600 euros

Sur le site d’Epinlieu. Objectif : développer un espace de convivialité, propice au calme et à l’échange entre citoyens. Réhabilitation de la mare présente et entretien des potagers. Organisation d’ateliers de jardinage, de sensibilisation à l’environnement…

8/ Les jardins de la Garenne : 10.000 euros

Création d’un potager partagé afin d’améliorer les liens entre les habitants en partageant l’entretien du potager et la récolte des légumes. Création de nichoirs, d’hôtels à insectes, d’épouvantails. Visite du jardin par des écoles primaires montoises afin de leur faire découvrir les thèmes de la nature et de l’alimentation.

9/ En route vers toi : 30.000 euros

L’idée est de rompre l’isolement social en allant à la rencontre des différents villages du Grand Mons à l’aide d’un véhicule adapté.

10/ Un jardin pour tous : 8.055 euros

Création d’un abri muni de gouttières et de citernes pour récolter l’eau de pluie et ainsi alimenter les parterres de fleurs et les potagers.

11/ Une forêt sensorielle et éducative : 28.500 euros

Restructuration d’une parcelle de jardin privée en un ensemble d’infrastructures écoresponsables, durables et autonomes. Il est prévu un accès libre des citoyens et différents ateliers de sensibilisation à l’environnement.

12/ Nimy balance tes couleurs : 1.864 euros

Pour embellir le tunnel de la gare de Nimy via des fresques.

13/ Grapher l’avenir : 5.000 euros