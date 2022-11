Sauvage agression au Tom & Co de Courcelles: quatre jeunes voyous s’en prennent au gérant, qui se défend avant d’être blessé

Les faits se sont produits ce mercredi soir : le gérant du Tom&Co de Courcelles s’apprêtait à fermer son magasin, rue Monnoyer, lorsque quatre jeunes agresseurs ont déboulé dans le magasin, pour tenter de prendre la casse. Le gérant s’est interposé devant eux, mais a dû céder sous les coups de ses quatre agresseurs.

Ceux-ci ont toutefois été refroidis par la résistance de leur victime, et se sont enfuis vers le parking, sans finalement ne rien emporter. La police de la zone des Trieux, prévenue, est intervenue rapidement sur place. Une enquête est bien sûr en cours, et les quatre malfrats sont activement recherchés. Le gérant, lui, a été sérieusement blessé au visage, suite aux coups reçus et a déposé plainte.