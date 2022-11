Le budget 2023 de la province du Brabant wallon à l’équilibre sans hausse d’impôt

Dans un contexte d’augmentation des dépenses de personnel, de crise énergétique et d’obligation pour la Province de financer la zone de secours du Brabant du Brabant wallon à hauteur de 10,8 millions d’euros, le collège provincial a qualifié l’exercice de « particulièrement difficile ». Mais le budget provincial 2023 est à l’équilibre sans licenciement de personnel, et sans toucher à la fiscalité provinciale qui reste la plus basse de Wallonie.

Le collège MR-PS a cependant dû opérer certains choix : toutes les missions et les actions ont été examinées, pour se recentrer sur le soutien aux communes, ce qui relève des enjeux spécifiques au Brabant wallon (lutte contre les inondations, accueil de la petite enfance, mobilité…), et les métiers dans lesquels la Province a une expertise particulière (enseignement, santé mentale…). Dans certains domaines, les ressources vont être davantage mutualisées et les départs de fonctionnaires provinciaux ne donneront plus lieu systématiquement à des remplacements. Des ventes de bâtiments sont également envisagées, et des services auparavant gratuits comme la location de salles ou l’accès à certains événements organisés dans les domaines provinciaux feront à l’avenir l’objet d’une tarification tout en restant dans une logique de service public et d’accès pour le plus grand nombre.