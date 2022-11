La Coupe du monde au Qatar «est une erreur», selon le patron de la Pro League: «Totalement incohérent»

Organiser la Coupe du monde de foot au Qatar est une erreur, a indiqué le CEO de la Pro League Lorin Parys, jeudi au micro de la télévision locale ROBtv (Brabant flamand). Le responsable de l’organisme en charge des championnats professionnels de football en Belgique revient notamment sur la polémique autour du brassard « One Love ».

La FIFA a interdit aux capitaines d’équipes prenant part à la Coupe du monde au Qatar de porter ce brassard coloré, en faveur de l’inclusion et contre les discriminations. «’Le foot rassemble’, voilà le message repris sur le brassard. Qui peut être opposé à cela?», s’interroge M. Parys. «Poser un genou à terre et d’autres symboles contre la discrimination sont par contre autorisés. Je ne parviens plus à suivre la politique de la FIFA. C’est totalement incohérent.»

Le CEO explique par ailleurs que la façon dont le Mondial a été attribué au Qatar et la situation dans ce pays ne sont pas de nature à l’inciter à se rendre sur place. Il a ajouté que l’Union belge de football avait voté contre l’attribution au Qatar. «Mais si la FIFA décide de tout de même y organiser le tournoi, je trouve alors que les Diables rouges doivent y aller. »