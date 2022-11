Une maman en colère après avoir pris un train bondé avec ses enfants: le voyage lui a coûté plus de 200 euros, «mon fils était dans le porte-bagages»

Bee Rowlatt, une mère de famille britannique, est furieuse. L’Anglaise voyageait de York à Londres avec ses enfants et est tombée dans un train bondé : « Aucun siège nulle part, les étages et les couloirs complètement bloqués et l’un de mes enfants est dans le porte-bagages. Ce voyage a coûté 182,94 £ (environ 213 euros) », écrit-elle sur Twitter.

La compagnie Grand Central Rail s’est excusée pour « l’inconfort » dans un message adressé à Bee sur Twitter. Mais les excuses n’ont pas suffi à la maman. Selon elle, l’affluence dans le train ne permettait pas d’assurer la sécurité des voyageurs : « S’il y avait un incident de quelque nature que ce soit, comment ces passagers évacueraient-ils en toute sécurité un wagon ou même le train entier ? Si quelqu’un avait besoin d’aide, comment aurait-il fait ? ».