Deux maisons modulaires inaugurées à Pepinster pour les sinistrés: «On a tout de suite voulu aider»

Les autorités locales de Pepinster ont procédé jeudi après-midi en présence du ministre wallon des Pouvoirs locaux et du Logement, Christophe Collignon, à l’inauguration de deux maisons modulaires de 150 m2 à destination de familles touchées par les inondations de l’été 2021. Ces deux structures ont été fournies par la société Etex, qui propose des solutions de construction légère.

Fabriquées en 2 semaines

« Après les inondations, nos employés ont été choqués et on a tout de suite voulu aider », raconte Bernard Delvaux, patron de la société Etex. « On a offert cinq maisons, trois à Rochefort inaugurées il y a plusieurs mois et deux ici à Pepinster. » Ces habitations sont modulaires, c’est-à-dire fabriquées en usine en deux semaines, avec murs, charpente, menuiseries extérieures et intérieures, équipement électrique, plomberie, etc. puis amenées sur site où elles sont assemblées en deux jours.