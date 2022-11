Un bébé de 11 mois retrouvé en coma éthylique dans la maison de l’horreur en France: «En 20 ans de carrière, je n’avais jamais vu ça!»

Un bébé de 11 mois a été retrouvé avec 0,15g d’alcool dans le sang – ce qui équivaut à un coma éthylique – dans une maison délabrée en France. Des traces de cannabis ont également été découvertes dans ses urines, indique l’Est-Eclair.

Ses deux frères, âgés de 4 et 5 ans, étaient également négligés et prostrés à même le sol à l’arrivée de la police : « Quand j’ai ouvert le dossier, j’ai été choqué par la photo prise par les gendarmes qui permet de voir ce que nous, juristes, ne voyons pas toujours. En 20 ans de carrière, je n’avais jamais vu ça ! », a plaidé Me. Drouilly devant la justice.