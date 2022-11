Cristiano Ronaldo «fier» d’être le premier joueur à inscrire un but dans cinq Coupes du monde: «C’était un beau moment»

Cristiano Ronaldo s’est dit « fier » d’être devenu jeudi le premier joueur à marquer au moins un but lors de cinq Coupes du monde différentes lors d’une conférence expresse de deux minutes pendant laquelle il a soigneusement dribblé le sujet Manchester United après la victoire 3-2 du Portugal contre le Ghana pour la 1re journée du groupe H du Mondial 2022.

« Être le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes de monde, c’est quelque chose qui me rend très fier », a lancé la star portugaise, auteur d’un but sur penalty qu’il avait lui-même provoqué. « C’est un beau moment, ma cinquième Coupe du monde, on a gagné on est parti du bon pied. C’est une victoire très importante, on sait que gagner le premier match est crucial. »

Mais le capitaine portugais n’a répondu qu’à une seule question des médias, visant à connaître son état d’esprit après ce but historique marqué seulement deux jours après l’annonce de son divorce avec Manchester United.

« Le plus important était que l’équipe gagne. Le chapitre est clos. On est bien parti, on a gagné, j’ai pu aider mon équipe. Tout le reste ne compte pas », a évacué le joueur désormais officiellement sur le marché avant de remercier la presse et de s’éclipser, avec une vélocité rappelant les jeunes années sur le terrain du Portugais âgé de 37 ans.