Fabrizio Chirico quitte Charleroi et la Table de la Manufacture urbaine pour rouvrir le Délice du Jour à Chapelle-lez-Herlaimont

Voici dix jours déjà, le restaurateur Fabrizio Chirico annonçait, via son mur Facebook, qu’il mettait fin à ses activités menées depuis six ans à la Table de la Manufacture urbaine. « Cette décision a été mûrement réfléchie, pour écrire très vite une nouvelle page incluant un « retour aux sources » et un clin d’œil au Délice du Jour, notre premier restaurant installé à Gerpinnes », sourit Fabrizio. Une adresse très réputée, qui avait pu décrocher un excellent 16,5/20 au Gault et Millau, pour rappel…

Après cette annonce qui avait fait grand bruit, et depuis ce vendredi 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine qui veut que tout bois planté prend racine, on en sait un peu plus sur ce nouveau projet ainsi que sur l’endroit où se déploiera ce nouveau restaurant.