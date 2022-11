Grosse inquiétude pour le Brésil: sorti sur blessure face à la Serbie, Neymar souffre d’une entorse de la cheville!

Le Brésil retient son souffle. Touché à la cheville droite lors de la rencontre face à la Serbie ce jeudi soir, Neymar a été contraint de céder sa place à la 79e minute de jeu. Le joueur du PSG est resté assis plusieurs secondes sur la pelouse avant de quitter le terrain.

De retour sur le banc, il a déchaussé son pied droit et retiré chaussette et protège-tibia. Sur des clichés pris par des photographes de l’AFP, on voit un œuf de pigeon qui s’est formé sur la malléole droite du Brésilien. L’attaquant du Paris Saint-Germain a été ensuite filmé boitant bas à son retour vers le vestiaire.

Selon le médecin de la sélection brésilienne, Neymar souffre d’une entorse de la cheville. « Il s’est fait une entorse à la cheville droite. On n’a pas encore eu le temps de faire un bilan plus complet, mais la cheville a déjà un peu gonflé. C’est important d’attendre les 24 premières heures, voir comment il va réagir. Maintenant, c’est juste une question de calme et un peu de patience », a-t-il expliqué au micro de la radio brésilienne Itatiaia.

Neymar a déjà été touché à cette cheville droite en 2019, le forçant à renoncer à disputer la Copa America. Loin de ses soucis et pépins de santé à répétition dans un passé récent, Neymar, qui dispute sa troisième Coupe du monde à l’âge de 30 ans, attaquait cette compétition dans une forme étincelante après un début de saison tonitruant sous le maillot du PSG.

Le prochain match du Brésil est programmé lundi contre la Suisse.