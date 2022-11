Une matinée plutôt nébuleuse avant une après-midi plus ensoleillée

Dans le courant de l’après-midi, il y aura davantage de soleil depuis l’ouest et le temps deviendra sec. Les maxima varieront entre 7 ou 8ºC en Ardenne, 11ºC dans le centre et 12ºC dans l’ouest, sous un vent modéré de sud-ouest tournant à l’ouest-sud-ouest.

De larges éclaircies persisteront en Basse Belgique alors que les nuages bas (avec un risque de brumes et de brouillard) seront majoritaires au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima s’échelonneront entre 0 et 7ºC. Le vent sera faible à modéré d’ouest revenant au sud-ouest.

IRM

Samedi

La journée commencera avec du soleil mais aussi de plus en plus de nuages élevés et moyens depuis l’ouest. En Ardenne, il y aura du brouillard et des nuages bas qui se montreront tenaces une grande partie de la journée. L’après-midi, les nuages moyens seront nombreux mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 5ºC dans la grisaille et 10ºC ailleurs. Le vent sera faible puis modéré de sud à sud-ouest.

IRM

Dimanche

Une zone de pluie traversera lentement le pays d’ouest en est. Les maxima se situeront entre 4 et 10ºC.

IRM

Lundi

Le temps sera souvent nuageux avec régulièrement de faibles pluies. Le temps deviendra progressivement plus sec.

IRM

Mardi

Une journée grise, avec de la brume et du brouillard en de nombreux endroits, qui ne se lèveront qu’avec difficulté.