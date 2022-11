L’âge moyen des travailleurs belges au plus bas

L’âge moyen du travailleur ayant un contrat fixe dans le secteur privé en Belgique atteint cette année 38,9 ans alors qu’il était encore de 43,4 ans en 2017 et de 39,9 ans l’an dernier.

Au cours de ces cinq dernières années, le nombre de travailleurs de 50 ans et plus sur le marché de l’emploi a chuté de 35 % alors que celui des 18-35 ans a augmenté de 44,5 %. Ceux-ci sont ainsi devenus en 2021 le groupe de population active le plus important avec 38,3 %. Part qui a encore augmenté cette année pour s’établir à 42 %, devant les 35-49 ans (36,9 %) et les 50 ans et plus (21,1 %).