Macabre découverte de la police en France: il s’agirait d’une personne disparue la veille

Macabre découverte ce jeudi pour les policiers et sapeurs-pompiers plongeurs de la Marne. Après un fastidieux travail, ils ont, peu après 18 h 30, ramené sur la berge le corps d’une personne âgée retrouvée dans la rivière, à proximité de la base nautique et du camping municipal d’Épernay, comme le rapporte l’Union .

Les gendarmes avaient été alertés le mercredi 23 novembre par la famille d’un retraité qui ne lui répondait plus. Le dossier avait été transmis à la police qui avait retrouvé la voiture à Magenta, le long de la Marne. Elle était déverrouillée. Sa canne de marche était à proximité. Très vite, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis 51) avait déployé de gros moyens avec le drone, l’équipe subaquatique et une brigade cynophile. Les recherches étaient restées vaines et le dispositif avait été levé pour la nuit.