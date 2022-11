Nouvelle action du collectif féministe arlonais La Braise pour la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes

« La Braise » est un collectif féministe qui rassemble des personnes sexisées et minorités de genre de la région d’Arlon ayant envie de se mobiliser pour dénoncer les violences qu’engendre le système patriarcal. « Face à ces injustices, nous ne pouvons rester dans un silence que nous considérons complice. A travers nos actions, nous voulons interpeller sur le caractère structurel de la domination masculine et du patriarcat : ce ne sont pas des actes banals et isolés », explique le collectif dans un communiqué de presse.

Le collectif veut interpeller le passant et entrer en dialogue avec les consciences. - D.R