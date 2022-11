Les terribles révélations d'Adeline Toniutti («Star Academy»), victime de violences conjugales: «Derrière les murs de la maison, les coups pleuvaient»

Celle qui a perdu sa voix après un terrible accident en raison d’une cheminée défectueuse enchaîne les interviews. La dernière en date ? Celle accordée à Libération. Au célèbre journal, Adeline Toniutti est revenue sur ce qui lui était arrivé : « Par une nuit glaciale, je me réveille, je vais aux toilettes et je me mets à vomir du sang. Sauf que j’étais en train de cracher mes cordes vocales. »

Et d’expliquer qu’à cette période, la prof de chant était victime de violences conjugales. « Derrière les murs de la maison, les coups pleuvent. Son époux profite de son silence, la frappe, la menace, la laisse pourrir dans une cave pendant des heures », peut-on lire dans Libération. « Il tape celle qui ne peut pas gueuler », lâche-t-elle. Après en avoir discuté avec une amie, Adeline Toniutti a décidé d’en parler et de demander de l’aide à une association qui soutient les femmes battues. « Ils me disent que je peux avoir un logement, des psys. Je me barre », conclut-elle.