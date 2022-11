«Repose en paix, notre cher géant»: le parc animalier belge partage la terrible nouvelle, Hans n’est plus

« Merci pour les 25 ans que tu as passés avec nous, pour l’amitié et l’amour que tu nous as donnés et pour tant de visiteurs », écrit le parc gantois Harry Malter dans un post émouvant sur les réseaux sociaux. Hans, le célèbre chameau du parc, est décédé ce mercredi.

« Nous nous consolons en nous disant qu’il a vécu une vie longue et saine et qu’il repose en paix », écrit le parc familial dans un triste message. « Notre cher géant, Hans, n’est plus. » Si la santé du chameau se détériorait depuis un certain temps, le parc n’a pas souhaité donner plus d’informations à ce stade.