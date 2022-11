La fin d’une époque pour la Croix-Rouge flamande en Belgique: la vente des autocollants emblématiques arrêtée!

Cela sera acté dès le printemps prochain. Les bénévoles de la Croix-Rouge-Flandre ne vendront plus d’autocollants au profit des sections locales, mais des sparadraps. Un objet plus utile et en lien avec les activités de l’organisation.

Les autocollants étaient vendus depuis 1961, soit 11 ans avant que la Croix-Rouge de Belgique ne dispose d’une structure distincte pour la Flandre, la Wallonie et la Communauté germanophone. Depuis 1983, les autocollants présentaient des personnages, les tout premier étant les Schtroumpfs. Quarante ans plus tard, les Schtroumpfs ont également l’honneur d’être les premiers à apparaître sur les nouveaux sparadraps.

Si le but de l’action ne change pas, la forme et le prix, eux, évoluent. Car avec les sparadraps, le paquet vendu par la Croix-Rouge passera à 10 euros au lieu des 5 euros pour les autocollants (prix qui n’avait pas été modifié depuis 1993). « Les coûts que nos 225 sections locales doivent supporter pour leur fonctionnement – pensez, par exemple, aux ambulances, aux vêtements d’intervention ou aux équipements pour la formation aux premiers secours – augmentent depuis 30 ans, en partie à cause de l’inflation. Alors que le prix des autocollants, leur principale source de revenus, est resté inchangé au cours de la même période. Il était donc nécessaire de procéder à un ajustement dans ce domaine également », explique M. Vandekerkckhove. « Avec le passage à 10 euros, nos sections locales et leurs bénévoles peuvent poursuivre leurs activités. De cette façon, ils peuvent continuer à être là pour tout le monde, non seulement aujourd’hui, mais aussi demain. »