Un drame évité de justesse à Denée: quatre personnes ont été intoxiquées par le monoxyde de carbone

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les secours ont été appelés à Denée, dans la commune d’Anhée, afin de secourir une petite fille de 6 ans faisant un malaise.

Sur place, les ambulanciers ont constaté la présence de CO (monoxyde de carbone) et ont immédiatement fait appel aux pompiers de la zone Dinaphi, sous les ordres du Capitaine Gillet, pour procéder à des mesures complémentaires et à une ventilation du bâtiment.