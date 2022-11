Le spécialiste du transport électrique Elia revoit ses investissements à la hausse

Près de 16 milliards d’euros vont être injectés dans le déploiement du réseau en Belgique et en Allemagne entre 2023 et 2027.

Pour la période 2023-2027, le groupe prévoit 15,9 milliards d’euros d’investissements : 7,2 milliards pour la Belgique et 8,7 milliards pour l’Allemagne. Les précédentes estimations, portant sur la période 2022-2026 faisaient état de respectivement 4 et 5,6 milliards d’euros, pour la Belgique et l’Allemagne.

Le groupe passe donc à la vitesse supérieure, en phase avec les objectifs européens et nationaux de miser encore plus sur les énergies renouvelables. Mais la hausse de l’inflation n’est pas non plus étrangère à ces nouveaux calculs. Les matériaux bruts sont devenus plus chers également pour Elia.

Ce plan Capex pourra être réalisé « à condition que les cadres réglementaires soient favorables aux investissements », précise d’ailleurs le groupe.