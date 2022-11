Intoxication au CO à cause d’un barbecue à l’intérieur: une mère et ses trois enfants hospitalisés après une intoxication à Anderlecht

«Il s’agissait bien d’une intoxication à cause de la fumée d’un barbecue. Celui-ci avait été placé sur un petit balcon mais la fenêtre étant ouverte, la fumée et les gaz de combustion sont entrés dans l’habitation. Les occupants, une maman et trois enfants, âgés de 8, 11 et 14 ans, ont été évacués vers l’hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger», a détaillé Walter Derieuw.