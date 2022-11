Coupe de monde: l’Iran arrache une victoire méritée face au pays de Galles, réduit à dix après l’exclusion de son gardien (0-2, vidéos)

L’Iran a décroché une victoire 0-2 au bout du temps additionnel face au pays de Galles ce vendredi pour leur deuxième match de Coupe du monde. La « Team Melli » a largement dominé la rencontre, sans parvenir à faire trembler les filets si ce n’est le but annulé d’Ali Gholizadeh en première période. Il aura fallu attendre le temps additionnel et l’exclusion du gardien gallois Hennessey pour voir les Iraniens concrétiser leurs occasions, avec un but de Cheshmi et Rezaeian à la 90+8 et la 90+11.

La situation dans le Groupe B : 1- Angleterre, 3 pts (+4) / 2- Iran, 3 pt (+2) / 3- États-Unis, 1 pt (0) / 4- pays de Galle, 1 pt (-2)

Le but annulé d’Ali Gholizadeh