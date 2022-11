Vivaqua contrainte d’emprunter pour payer son personnel

L’intercommunale bruxelloise de l’eau, Vivaqua, approvisionne en eau les 19 communes bruxelloises et quatre communes du Brabant wallon. Le problème de facturation que rencontre l’entreprise depuis qu’elle a changé de logiciel il y a un an n’est toujours pas résolu et des dizaines de milliers de clients ne reçoivent plus leur décompte périodique, rapporte vendredi De Standaard. «De gros problèmes sont survenus lors du transfert des données de clients et pour des dizaines de milliers d’entre eux, la mutation ne s’est pas faite correctement», explique un porte-parole.

Depuis des mois, Vivaqua ne parvient donc plus à envoyer les factures intermédiaires ou finales à une bonne partie de sa clientèle. Le porte-parole estime qu’il y a encore un arriéré important à combler auprès d’un peu plus d’un client sur quatre, soit pour quelque 90.000 connexions. «L’argent de nos abonnés est notre principale source de revenus. Nous ne recevons pas de subsides», ajoute le porte-parole.