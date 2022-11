Des plaintes quotidiennes de navetteurs concernant le raccourcissement des trains

Contactée par Belga, la SNCB a confirmé le problème et l’a expliqué par les livraisons tardives de nouveaux équipements roulants.

« À cause de cela, la SNCB doit fonctionner avec 200 wagons de moins que prévu. Ce sont des wagons à deux étages, qui possèdent plus de sièges », a expliqué le porte-parole de la SNCB.

Dès lors, ce sont de plus anciennes « voitures » qui doivent être déployées pour compenser ces retards de livraison, avec les risques que cela comporte. « Notre flotte a en moyenne 25 ans », a souligné la SNCB. « Les trains qui auraient dû en être retirés doivent maintenant être utilisés plus fréquemment, ce qui entraîne davantage de pannes et, par conséquent, il finit par y avoir moins d’appareillages de réserves pour pallier ces pannes », a-t-elle ajouté.