Janie se rend au fast-food avec son mari sans savoir qu’il s’agit du dernier repas de sa vie: «Il a entendu un bruit fort et a vu que sa femme avait été heurtée…»

Janie Kirkland, 70 ans, originaire de Caroline du Sud, mangeait dans l’un des restaurants de la chaîne de hamburgers Wendy’s lorsqu’un SUV blanc l’a percutée à Bishopville, aux États-Unis.

« Lorsque les premiers intervenants et les agents sont arrivés, ils ont vu que le véhicule se trouvait à l’intérieur du restaurant et qu’une dame se trouvait en-dessous », a déclaré le shérif du comté de Lee. « Son mari dit avoir entendu un bruit fort, il a regardé derrière lui et a vu que le véhicule était entré dans l’établissement et que sa femme avait été percutée. »